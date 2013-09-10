Дизайн ИМ на ocStore(openCart)

$500
Дизайн сайтовЗавершен12 заявок266 просмотров
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Здравствуйте!

Необходим дизайн к интернет-магазину мебельной тематики.

Дизайн в .psd, главная и примерно 6 внутренних страниц(личн.кабинет, корзина, категория, карточка товара и т.п.), формы заказа, звонка и пр.

Обязательно знание и учитывание особенностей cms openCart!

Желательно пример дизайна к ИМ, а ещё лучше если эти ИМ будут на openCart.

Исполнителю обязательно иметь бриф, который я впоследствии заполню (просто поискал - версий вагон, заполню тот который нужно будет)

Бюджет - указан максимальный предел.

OpenCart
10 лет назад
Fesky
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
bratchenko
Павел 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$400
5 дней
Отлично выполнил проект! Я доволен сотрудничеством на все 100%. Всё сделано качественно и в срок. Работать комфортно - Павел ответственно подходит к работе, всегда в сети и все пожелания понимает правильно и реализует их на высшем уровне! Рекомендую как действительно отличного специалиста!
Кирилл, великолепный заказчик! ;-) Доброжелательный и порядочный. Приятно иметь с таким дело. Все действия с его стороны своевременны и без лишних слов. Спасибо за работу.
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