Дизайн ИМ на ocStore(openCart)

Здравствуйте!

Необходим дизайн к интернет-магазину мебельной тематики.

Дизайн в .psd, главная и примерно 6 внутренних страниц(личн.кабинет, корзина, категория, карточка товара и т.п.), формы заказа, звонка и пр.

Обязательно знание и учитывание особенностей cms openCart!

Желательно пример дизайна к ИМ, а ещё лучше если эти ИМ будут на openCart.

Исполнителю обязательно иметь бриф, который я впоследствии заполню (просто поискал - версий вагон, заполню тот который нужно будет)

Бюджет - указан максимальный предел.