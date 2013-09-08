Дизайн группы вконтакте

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки199 просмотров
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нужен дизайн меню в контакте в группе, http://vk.com/club57754401 Дизайн должен быть в строгом стиле но не напрягать, создание нескольких страниц наполнение их материалами, писать только тем у кого есть навыки дизайна меню в контакте.. Вобщем кому интересно пишите в личку

10 лет назад
Igorek001
Игорь 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
angels85
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Очень хороший специалист, делала нам группу в контакте, получилось красиво очень рекомендую
Приятно было работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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