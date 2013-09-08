Дизайн группы вконтакте

Необходимо доработать шаблон MotoCMS. Переработать разделы, подобрать иллюстрации(если нужно будет купить - оплачу отдельно), добавить простую форму заказа. Выложить на хостинг, протестировать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен дизайн меню в контакте в группе, http://vk.com/club57754401 Дизайн должен быть в строгом стиле но не напрягать, создание нескольких страниц наполнение их материалами, писать только тем у кого есть навыки дизайна меню в контакте.. Вобщем кому интересно пишите в личку
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