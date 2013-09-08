Дизайн группы вконтакте

нужен дизайн меню в контакте в группе, http://vk.com/club57754401 Дизайн должен быть в строгом стиле но не напрягать, создание нескольких страниц наполнение их материалами, писать только тем у кого есть навыки дизайна меню в контакте.. Вобщем кому интересно пишите в личку