флеш и гиф баннеры,анимация, презентация; дизайн сайтов, иконки,иллюстрации
Уважаемые заказчики! В скайпе появился мой двойник (аферист), поэтому пишите свой скайп, я вас сама добавлю.
Владение программами:
СorelDraw, Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash.
Умение рисовать от руки.
Закончила Харьковское Художественное Училище.
Закончила Харьковскую Академию Дизайна и Искусств.
Работаю по предоплате 50% либо по безопасной сделке.
Уважаемые работодатели, просьба предоставлять четкое тз по заданию.
почта: [email protected]
аська 353710136
скайп - tetyanca
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ТОП-50— Презентации
ТОП-50— Баннеры
ТОП-50— Иконки и Пиксель-арт
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
6 лет назад
С Таней работаем много лет. Рекомендую
Ответный отзыв
Всё отлично как всегда! Рекомендую!
$50
10 баллов
8 лет назад
Сделано раньше срока. Практически 100% по всем иконкам. Пожелания доделаны очень быстро. Спасибо за сотрудничество.
$200
10 баллов
8 лет назад
Работой с Татьяной доволен! Рекомендую к сотрудничеству. спасибо!
$100
10 баллов
8 лет назад
Как всегда все на высшем уровне. Тетяна сделала мне отличный мультфильм. Гениальный дизайн, супер озвучка, грамотная прорисовка.
$40
10 баллов
9 лет назад
Работа выполнена на отлично, в срок и четко по ТЗ. Сотрудничаю не первый раз. Большое спасибо за работу!
Баннеры
58 отзывов
от $10
от 1 дня
#42
Дизайн сайтов
19 отзывов
от $100
от 3 дней
#207
Иконки и Пиксель-арт
6 отзывов
от $3
от 1 дня
#47
Презентации
4 отзыва
от $30
от 1 дня
#24
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
от $100
от 3 дней
#76
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#630
Чертежи и Схемы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#636