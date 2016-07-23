ttjanka

Тетяна ttjanka

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
флеш и гиф баннеры,анимация, презентация; дизайн сайтов, иконки,иллюстрации

Уважаемые заказчики! В скайпе появился мой двойник (аферист), поэтому пишите свой  скайп, я вас сама добавлю.

Владение программами:

СorelDraw, Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash.

Умение рисовать от руки.

Закончила Харьковское Художественное Училище.

Закончила Харьковскую Академию Дизайна и Искусств.

Работаю по предоплате 50% либо по безопасной сделке.

Уважаемые работодатели, просьба предоставлять четкое тз по заданию.

почта: [email protected]

аська 353710136

скайп - tetyanca

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ТОП-50
Презентации
ТОП-50
Баннеры
ТОП-50
Иконки и Пиксель-арт

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Отзывы заказчиков

Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Создать флеш-мульт (дополнение к диплому)
С Таней работаем много лет. Рекомендую
Всё отлично как всегда! Рекомендую!
Ответный отзыв
gudi
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Иконки на инженерную тему
Сделано раньше срока. Практически 100% по всем иконкам. Пожелания доделаны очень быстро. Спасибо за сотрудничество.
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Flash картинка
Работой с Татьяной доволен! Рекомендую к сотрудничеству. спасибо!
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Требуется сделать мульт, подарок жене
Как всегда все на высшем уровне. Тетяна сделала мне отличный мультфильм. Гениальный дизайн, супер озвучка, грамотная прорисовка.
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
radddali
Дмитрий 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Баннеры 5 шт
Работа выполнена на отлично, в срок и четко по ТЗ. Сотрудничаю не первый раз. Большое спасибо за работу!
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
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Баннеры
58 отзывов
от $10
от 1 дня
#42
Дизайн сайтов
19 отзывов
от $100
от 3 дней
#207
Иконки и Пиксель-арт
6 отзывов
от $3
от 1 дня
#47
Презентации
4 отзыва
от $30
от 1 дня
#24
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
от $100
от 3 дней
#76
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#630
Чертежи и Схемы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#636
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