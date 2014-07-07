Озвучивание ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт4 заявки125 просмотров

Необходимо озвучить готовый ролик.

Указывайте стоимость ( в грн.) и срок ( чем быстрее, тем лучше))

Текст:

Часто руководители задаются вопросами:

Как выгодно инвестировать денежные средства?

Как продать или купить бизнес?

Как проверить надежность контрагента?

Как минимизировать и упразднить риски?

Ответы на эти вопросы требуют проведения всестороннего юридического анализа деятельности компании, с экспертной оценкой и проработанным планом.

Но где найти специалистов на решение таких задач?

И кто берет ответственность за результат?

Правовой аудит от юридической компании «Правое Дело» - это новая услуга, не имеющая аналогов. Она базируется на авторской методике разработанной специалистами компании. Правовой аудит – включает в себя полный анализ ключевых групп рисков с рекомендациями по их устранению.

РИСКИ:

Налоговые – Бухгалтерские - Трудовые – Производственные – Имущественные – Транспортные – Интеллектуальные

Эксперты из различных областей права предоставят объективную оценку деятельности компании, план рекомендаций по устранению выявленных рисков и готовое решение презентуют Вам. Правовой Аудит – это эффективные решения для развития Вашего бизнеса!

11 лет назад
ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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