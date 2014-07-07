Требуется озвучить минутный ролик на польском языке. Обсуждаем только после прослушивания вариантов голоса (портфолио)
Озвучивание ролика
Необходимо озвучить готовый ролик.
Указывайте стоимость ( в грн.) и срок ( чем быстрее, тем лучше))
Текст:
Часто руководители задаются вопросами:
Как выгодно инвестировать денежные средства?
Как продать или купить бизнес?
Как проверить надежность контрагента?
Как минимизировать и упразднить риски?
Ответы на эти вопросы требуют проведения всестороннего юридического анализа деятельности компании, с экспертной оценкой и проработанным планом.
Но где найти специалистов на решение таких задач?
И кто берет ответственность за результат?
Правовой аудит от юридической компании «Правое Дело» - это новая услуга, не имеющая аналогов. Она базируется на авторской методике разработанной специалистами компании. Правовой аудит – включает в себя полный анализ ключевых групп рисков с рекомендациями по их устранению.
РИСКИ:
Налоговые – Бухгалтерские - Трудовые – Производственные – Имущественные – Транспортные – Интеллектуальные
Эксперты из различных областей права предоставят объективную оценку деятельности компании, план рекомендаций по устранению выявленных рисков и готовое решение презентуют Вам. Правовой Аудит – это эффективные решения для развития Вашего бизнеса!
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