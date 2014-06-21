Озвучка на Польском языке.

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Закрыт1 заявка191 просмотр

Требуется озвучить минутный ролик на польском языке. Обсуждаем только после прослушивания вариантов голоса (портфолио)

11 лет назад
WilliamTweddle
Твидл 
57 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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