Дизайн сайта: Промышл. альпинизм, Высотные работы

Дизайн главной страницы и шаблона для внутренних страниц сайта. От вас - 2 файла в формате PSD.

Сайт небольшой компании, оказывающей услуги в сфере высотных работ, промышленному альпинизму, монтажу конструкций.

Пожелания:

Простота, минимализм

Фиксированная ширина, по центру

Фон белый, элементы жёлто-черные

Разделы на сайте: Главная, О нас, Виды работ, Ценообразование, Выполненные работы, Фотогалерея, Контакты.

Подобные сайты:

http://volga-alp.ru/

http://www.singingrock.com/ только фон темноват

http://alpkazan.ru/

http://www.petzl.com/en/pro вот тут лучше всего оформление, на мой взгляд

Впоследствии сайт будет наполнен авторскими фотографиями. Вместо них вы можете использовать любые фотографии высотных работ, например отсюда

http://www.petzl.com/en/page/petzl-professional-wallpapers

и по запросу в гугле "фото чарльза эббетса"

При выборе исполнителя обращаю внимание на портфолио.