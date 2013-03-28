Выполню работы быстро и со вкусом
Уважаемые заказчики и фрилансеры, рада приветствовать на своей странице.
Выполняю заказы без предоплаты, также в стоимость входит необходимое количество правок, всегда на связи, работаю по выходным и в праздники.
Креативность, индивидуальный подход к каждому клиенту, выполню все в срок.
Образование: Lunds universitet
Занимаюсь:
- - Сайты "под ключ";
- Разработка дизайна сайта;
- Создание фавикона;
- Создание логотипа;
- Графический интерфейс пользователя;
- Техническая и художественная обработка фото.
- Построение OLAP кубов, WEKA, также работаю в Solid works.
После получения оплаты высылаю исходники.
Вилку цен высылаю в ЛС по запросу
Победы в конкурсах:
http://www.weblancer.net/contests/486034.html
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Покерный сайт204 просмотра
- -212 просмотров
- Jewelry211 просмотров
- Икра черная209 просмотров
- Nikol143 просмотра
- Архитектурное агентство160 просмотров
- Тюнинг173 просмотра
- Интернет-магазин моторов для катеров175 просмотров
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- Дизайн для больницы в Иордании193 просмотра
- National Holistic Institute148 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
10 лет назад
Регине удалось предложить нам то, что не смогли другие - это многого стоит. Сделала всё быстро и точно. Послепродажный сервис присутствует, что большой плюс! Спасибо ещё раз!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Ильей, четкое задание, спокойный ход работы, адекватное общение, своевременная оплата и взаимопонимание. Спасибо за интересный конкурс! Рекомендую к сотрудничеству!
$79
10 баллов
10 лет назад
Хороший дизайнер. Без лишних вопросов, всё по делу и быстро. Задание выполнено точно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничать с Михаилом. Чёткая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую всем для сотрудничества
$99
10 баллов
11 лет назад
Отличный дизайнер. Поняли друг друга сполуслова, работы выполнена отлично! Рекомендую и продолжу сотрудничество в дальнейшем.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Дмитрием! Чёткая постановка задач и видение конечного результата позволило достичь быстрого взаимопонимания и в итоге получить качественный результат, ТЗ было расписано до мелочей и с большим количеством примеров. Оплата моментальная. Продолжаем сотрудничество.
$250
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель! Спасибо Регине за выполненную работу. Соблюла все просьбы по техническому заданию. А внутренние страницы подала в срок и в лучшем качестве.Хороших заказов!
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничать с Марией. Чёткая постановка задач и видение конечного результата позволило достичь быстрого взаимопонимания и в итоге получить качественный результат. Спасибо за интересный конкурс, буду рада новому сотрудничеству!
$18
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена без малейших проблем строго в строк.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, отношение уважительное и оплата вовремя, знает чего хочет и может это объяснить. Приятно работать и общаться.
Дизайн сайтов
5 отзывов
от $39
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
1 отзыв
от $79
от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $29
от 1 дня
нет рейтинга