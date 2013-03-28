Выполню работы быстро и со вкусом

Уважаемые заказчики и фрилансеры, рада приветствовать на своей странице.

Выполняю заказы без предоплаты, также в стоимость входит необходимое количество правок, всегда на связи, работаю по выходным и в праздники.

Креативность, индивидуальный подход к каждому клиенту, выполню все в срок.

Образование: Lunds universitet

Занимаюсь:

- Сайты "под ключ"; - Разработка дизайна сайта; - Создание фавикона; - Создание логотипа; - Графический интерфейс пользователя; - Техническая и художественная обработка фото. - Построение OLAP кубов, WEKA, также работаю в Solid works.

После получения оплаты высылаю исходники.

Вилку цен высылаю в ЛС по запросу

Победы в конкурсах:

http://www.weblancer.net/contests/486034.html

http://www.weblancer.net/contests/541463.html