Ptacek

Регина Ptacek

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Выполню работы быстро и со вкусом

Уважаемые заказчики и фрилансеры, рада приветствовать на своей странице.

Выполняю заказы без предоплаты, также в стоимость входит необходимое количество правок, всегда на связи, работаю по выходным и в праздники.

Креативность, индивидуальный подход к каждому клиенту, выполню все в срок.

Образование: Lunds universitet

Занимаюсь:

    - Сайты "под ключ";

    - Разработка дизайна сайта;

    - Создание фавикона;

    - Создание логотипа;

    - Графический интерфейс пользователя;

    - Техническая и художественная обработка фото.

    - Построение OLAP кубов, WEKA, также работаю в Solid works.

Оплата ВебМани, ЯД или на банковскую карту

После получения оплаты высылаю исходники.

Вилку цен высылаю в ЛС по запросу

Победы в конкурсах:

http://www.weblancer.net/contests/486034.html

http://www.weblancer.net/contests/541463.html

Дизайн сайтаHTML
Портфолио
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Отзывы заказчиков
BoeC3
Илья 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта консалтинговой организации МКМ
Регине удалось предложить нам то, что не смогли другие - это многого стоит. Сделала всё быстро и точно. Послепродажный сервис присутствует, что большой плюс! Спасибо ещё раз!
Очень понравилось работать с Ильей, четкое задание, спокойный ход работы, адекватное общение, своевременная оплата и взаимопонимание. Спасибо за интересный конкурс! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
surv
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$79
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта: Промышл. альпинизм, Высотные работы
Хороший дизайнер. Без лишних вопросов, всё по делу и быстро. Задание выполнено точно. Рекомендую.
Очень понравилось сотрудничать с Михаилом. Чёткая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую всем для сотрудничества
Ответный отзыв
tsarus
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$99
10 баллов
11 лет назад
Дизайн магазина (joomla/virtuemart)
Отличный дизайнер. Поняли друг друга сполуслова, работы выполнена отлично! Рекомендую и продолжу сотрудничество в дальнейшем.
Очень понравилось работать с Дмитрием! Чёткая постановка задач и видение конечного результата позволило достичь быстрого взаимопонимания и в итоге получить качественный результат, ТЗ было расписано до мелочей и с большим количеством примеров. Оплата моментальная. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
solnceva
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта. Тематика - медицина
Отличный исполнитель! Спасибо Регине за выполненную работу. Соблюла все просьбы по техническому заданию. А внутренние страницы подала в срок и в лучшем качестве.Хороших заказов!
Очень понравилось сотрудничать с Марией. Чёткая постановка задач и видение конечного результата позволило достичь быстрого взаимопонимания и в итоге получить качественный результат. Спасибо за интересный конкурс, буду рада новому сотрудничеству!
Ответный отзыв
pro3a
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$18
10 баллов
11 лет назад
Небольшая задача для технического дизайнера
Работа выполнена без малейших проблем строго в строк.
Хороший заказчик, отношение уважительное и оплата вовремя, знает чего хочет и может это объяснить. Приятно работать и общаться.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
5 отзывов
от $39
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
1 отзыв
от $79
от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $29
от 1 дня
нет рейтинга
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