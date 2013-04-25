Приветсвую! Необходимо разработать текстовый логотип для сайта. Тематика - авторазборка, запчасти для Audi. Дизайна сайта еще нет. В лого можно использовать кириллицу и латиницу. Стилистически - современно, стильно, в стиле Audi. Продумать ...