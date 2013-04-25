Необходимо разработать качественный мультилендинг. Тематика - системы безопасности. Обязательно: Продуманная структура страницы. Уникальный современный дизайн, динамические заголовки и контент, адаптивная, кроссбраузерная верстка, смс-информирование, продающие заголовки и копирайт, грамотные формы захвата, НЛП триггеры, ...
- $350Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Приветствую! Нужно разработать несложный лендинг тематики авто запчасти - авторазборка Audi. Админка не нужна. Всего 5 экранов. Кроссбраузерность, адаптивность, юзабильность. Прототип и ТЗ есть. Сроки - горит.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, необходимо разработать интернет магазин авто тематики. Дизайн - автомобильной тематики, тз предоставлю, главная страница в виде лендинга. Натянуть на движок (адаптивно), функциональность стандартный каталог с небольшими доработками - фильтр товаров, ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветсвую. Необходимо нарисовать адаптивный дизайн для 2 лендингов одной тематики - видеонаблюдение. Структура одна - дизайн разный, в стиле основных сайтов. Структуру страниц, тексты и описание и примеры дизайна предоставлю. Обязательно наличие ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт11 лет назад
Приветствую, необходимо перенести инетнет магазин с самописной CMS на Joomla + JoomShopping. Исходник - sentry.com.uaСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Приветсвую! Необходимо разработать текстовый логотип для сайта. Тематика - авторазборка, запчасти для Audi. Дизайна сайта еще нет. В лого можно использовать кириллицу и латиницу. Стилистически - современно, стильно, в стиле Audi. Продумать ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Приветствую, необходимо нарисовать дизайн и логотип для интернет магазина авто запчастей. Возможно использование шаблона с доработками. Дизайн в современном минимализме, автомобильной тематики. Страницы - главная и 8 внутренних. ...Дизайн сайтов77 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим рерайт статей на тему системы безопасности. Исходники предоставлю. Минимальный объем в неделю - 15к знаков. Читабельность, уникальность не менее 95%.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго дня. Необходимо на постоянной основе разработка: баннеров, изображений, разного рода графики для интернет магазинов (системы безопасности). Идею или примеры предоставлю. От Вас общая стилевая концепция, интересные яркие идеи реализации. Подробности ТЗ ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Добрый день. Требуется уникальные описания к товарам. Тематика - охранные системы. Нужны технически грамотные тексты! Размер одного описания - 1500 зн. Оплата - 1.5$ - описание. Всего более 1000 товаров.Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $25
Доброго времени. Необходимо переделать шаблонную заглушку для сайта на Joomla 2.5. (http://themetica.com/choco/). Переделки - добавить логотип, перевести на русский язык, добавить текстовую область, заменить фоновое изображение. Сроки - 1-2 дня. Оплата ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $150
Доброго времени. Необходимо разработать дизайн сайта юридической компании. Стиль - современный классический минимализм, белый фон, качественно проработаны элементы. Детали и ТЗ выбранному исполнителю. Бюджет - 150$ Срок - 7-10 ...Дизайн сайтов64 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго дня Тексты для интернет магазина - "системы безопасности" - видеонаблюдение, охранка, контроль доступа. СЕО и продающие тексты, описание категорий, статьи, обзоры товаров и технологий, описание товаров. Ключевики и исходники для рерайта ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Доброго дня. Необходимо создать модуль календарь с отображением необходимых данных (приход товара) для покупателей и внедрить на сайт joomla 1.5 Данные вносит админ сайта. Подробности в личке. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго дня! Необходимо нарисовать иконки для интернет магазина, тема "системы безопасности". Иконки для категорий товаров, порядка 40 шт. На первом этапе 20, остальные через 2 недели. Сроки - 7-10 ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
Доброго дня! Необходимо сверстать PSD и натянуть на Joomla + Virtuemart Верстка всех страниц магазина - кроссбраузерная, валидная, семантичная, с комментариями и тд.. Техзадание вышлю по запросу. От ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Добрый день! Необходим копирайтинг или рерайт, возможно качественный перевод статей на тему "Системы контроля доступа" (системы безопасности) Всего необходимо 10 статей, минимальный объем статьи 2500 знаков, высокая уникальность текста. Ключевые слова дам. ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Доброго дня. Нужно нарисовать дизайн для магазина (joomla/virtuemart) Дизайн не сложный, но качественный. Пример - sotmarket. ru. Техзадание в разработке. Ориентируйтесь пока на пример. Сроки - 3 недели. Оплата - 20% ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад