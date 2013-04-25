tsarus

Дмитрий tsarus

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Продающий Landing page под ключ

    $350

    Необходимо разработать качественный мультилендинг. Тематика - системы безопасности. Обязательно: Продуманная структура страницы. Уникальный современный дизайн, динамические заголовки и контент, адаптивная, кроссбраузерная верстка, смс-информирование, продающие заголовки и копирайт, грамотные формы захвата, НЛП триггеры, ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Лендинг авто тематики

    $150

    Приветствую! Нужно разработать несложный лендинг тематики авто запчасти - авторазборка Audi. Админка не нужна. Всего 5 экранов. Кроссбраузерность, адаптивность, юзабильность. Прототип и ТЗ есть. Сроки - горит.

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет магазин

    Добрый день, необходимо разработать интернет магазин авто тематики. Дизайн - автомобильной тематики, тз предоставлю, главная страница в виде лендинга. Натянуть на движок (адаптивно), функциональность стандартный каталог с небольшими доработками - фильтр товаров, ...

    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать 2 ленднга

    Приветсвую. Необходимо нарисовать адаптивный дизайн для 2 лендингов одной тематики - видеонаблюдение. Структура одна - дизайн разный, в стиле основных сайтов. Структуру страниц, тексты и описание и примеры дизайна предоставлю. Обязательно наличие ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип для сайта авторазборка

    Приветсвую! Необходимо разработать текстовый логотип для сайта. Тематика - авторазборка, запчасти для Audi. Дизайна сайта еще нет. В лого можно использовать кириллицу и латиницу. Стилистически - современно, стильно, в стиле Audi. Продумать ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн интернет магазина автозапчастей

    Приветствую, необходимо нарисовать дизайн и логотип для интернет магазина авто запчастей. Возможно использование шаблона с доработками. Дизайн в современном минимализме, автомобильной тематики. Страницы - главная и 8 внутренних. ...

    Дизайн сайтов77 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Баннеры для интернет магазина

    Доброго дня. Необходимо на постоянной основе разработка: баннеров, изображений, разного рода графики для интернет магазинов (системы безопасности). Идею или примеры предоставлю. От Вас общая стилевая концепция, интересные яркие идеи реализации. Подробности ТЗ ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Описание товаров, обзоры товаров

    $1000

    Добрый день. Требуется уникальные описания к товарам. Тематика - охранные системы. Нужны технически грамотные тексты! Размер одного описания - 1500 зн. Оплата - 1.5$ - описание. Всего более 1000 товаров.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Заглушка сайта на Joomla

    $25

    Доброго времени. Необходимо переделать шаблонную заглушку для сайта на Joomla 2.5. (http://themetica.com/choco/). Переделки - добавить логотип, перевести на русский язык, добавить текстовую область, заменить фоновое изображение. Сроки - 1-2 дня. Оплата ...

    Joomla
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта юридической компаии.

    $150

    Доброго времени. Необходимо разработать дизайн сайта юридической компании. Стиль - современный классический минимализм, белый фон, качественно проработаны элементы. Детали и ТЗ выбранному исполнителю. Бюджет - 150$ Срок - 7-10 ...

    Дизайн сайтов64 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайт + рерайт. ИМ - системы безопасности

    Доброго дня Тексты для интернет магазина - "системы безопасности" - видеонаблюдение, охранка, контроль доступа. СЕО и продающие тексты, описание категорий, статьи, обзоры товаров и технологий, описание товаров. Ключевики и исходники для рерайта ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Календарь с админкой на joomla 1.5

    Доброго дня. Необходимо создать модуль календарь с отображением необходимых данных (приход товара) для покупателей и внедрить на сайт joomla 1.5 Данные вносит админ сайта. Подробности в личке. ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Иконки для интернет магазина

    Доброго дня! Необходимо нарисовать иконки для интернет магазина, тема "системы безопасности". Иконки для категорий товаров, порядка 40 шт. На первом этапе 20, остальные через 2 недели. Сроки - 7-10 ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка и интеграция магазина joomla+virtuemart

    Доброго дня! Необходимо сверстать PSD и натянуть на Joomla + Virtuemart Верстка всех страниц магазина - кроссбраузерная, валидная, семантичная, с комментариями и тд.. Техзадание вышлю по запросу. От ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайтинг, рерайт. Системы контроля доступа

    $50

    Добрый день! Необходим копирайтинг или рерайт, возможно качественный перевод статей на тему "Системы контроля доступа" (системы безопасности) Всего необходимо 10 статей, минимальный объем статьи 2500 знаков, высокая уникальность текста. Ключевые слова дам. ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн магазина (joomla/virtuemart)

    $250

    Доброго дня. Нужно нарисовать дизайн для магазина (joomla/virtuemart) Дизайн не сложный, но качественный. Пример - sotmarket. ru. Техзадание в разработке. Ориентируйтесь пока на пример. Сроки - 3 недели. Оплата - 20% ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Логотип для сайта авторазборка
Сотрудничеством с Дмитрием доволен на все 100%.
Отличный дизайнер! Работа выполнена на 100%. Рекомендую!
Ответный отзыв
Igorio
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Рерайт - систем безопасности (источники есть)
Надежный и компетентный заказчик.
Отличный специалист, рекомендую!
Ответный отзыв
kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Верстка и интеграция магазина joomla+virtuemart
Joomla
Очень понравилось сотрудничество с Дмитрием! было предоставлено подробное ТЗ, с детальным описанием. оплата была незамедлительная!
Отличная качественная работа. Все пожелания учтены и выполнены. Рекомендую Александра - как профессионала!
Ответный отзыв
Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Копирайт + рерайт. ИМ - системы безопасности
Дмитрий - отличный заказчик! Четкое ТЗ и оперативная оплата характеризуют его с наилучшей стороны! Буду рада сотрудничеству!
Виктория, профессионал! Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую и буду сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Ptacek
Регина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$99
10 баллов
12 лет назад
Дизайн магазина (joomla/virtuemart)
Joomla
Очень понравилось работать с Дмитрием! Чёткая постановка задач и видение конечного результата позволило достичь быстрого взаимопонимания и в итоге получить качественный результат, ТЗ было расписано до мелочей и с большим количеством примеров. Оплата моментальная. Продолжаем сотрудничество.
Отличный дизайнер. Поняли друг друга сполуслова, работы выполнена отлично! Рекомендую и продолжу сотрудничество в дальнейшем.
Ответный отзыв
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