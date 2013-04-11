Дизайн магазина (joomla/virtuemart)

$250
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок191 просмотр
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Доброго дня.

Нужно нарисовать дизайн для магазина (joomla/virtuemart)

Дизайн не сложный, но качественный. Пример - sotmarket. ru. Техзадание в разработке. Ориентируйтесь пока на пример.

Сроки - 3 недели. Оплата - 20% предоплата, остальное - по факту.

Бюджет - до 200$

JoomlaVirtuemart
11 лет назад
tsarus
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Ptacek
Регина 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$99
5 дней
Отличный дизайнер. Поняли друг друга сполуслова, работы выполнена отлично! Рекомендую и продолжу сотрудничество в дальнейшем.
Очень понравилось работать с Дмитрием! Чёткая постановка задач и видение конечного результата позволило достичь быстрого взаимопонимания и в итоге получить качественный результат, ТЗ было расписано до мелочей и с большим количеством примеров. Оплата моментальная. Продолжаем сотрудничество.
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