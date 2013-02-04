Простой и симпатичный дизайн для админ части CMS

Необходимо отрисовать макет главной страницы по концепту (см. в прикрепленных файлах). После утверждения главной - три внутренних. Условия оплаты: 50 $ за главную (если задача выполнена на должном уровне, соответствует техническому заданию и принимается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется web - дизайн административной части и последующая вёрстка всех страниц для цмс логистической компании.
Требования: 2 варианта дизайна одной страницы (выберем более подходящий и в эго стиле все остальные страницы)
Последующая кросброузерная вёрстка: Для большинства страниц: IE7+, Firefox3+, Google chrome
Для некоторых страниц будет требоваться поддержка IE6
Имеются схематические макеты для всех страниц.
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