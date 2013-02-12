Корректировка дизайна сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок259 просмотров
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Необходимо подкорректировать дизайн сайта интернет-магазина женских аксессуаров, сделав его более выразительным и "ярким".

Сайт на Joomla+Virtuemart. Структуру его сохраняем полностью, цветовую гамму желательно также.

Возможно сейчас ограничиться лишь внесением правок непосредственно в существующий шаблон - изменить шапку, подвал, добавить больше графических элементов и т.п.

Адрес сайта и перечень примерных правок по запросу.

Пожалуйста, сориентируйте по стоимости Ваших работ и возможным срокам, а также какой результат Вы можете выдать - макет в psd либо же внедрить сами правки непосредственно на "живой" копии сайта.

11 лет назад
veb
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
MoonCatDesign
Шамов 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$60
4 дня
Все сделано очень оперативно. Работой очень довольна, большое спасибо. Будем работать и в дальнейшем.
Исключительно ответственный заказчик. Самые позитивные впечатления от сотрудничества. Буду рад его продолжить.
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