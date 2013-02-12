Корректировка дизайна сайта

Необходимо подкорректировать дизайн сайта интернет-магазина женских аксессуаров, сделав его более выразительным и "ярким".

Сайт на Joomla+Virtuemart. Структуру его сохраняем полностью, цветовую гамму желательно также.

Возможно сейчас ограничиться лишь внесением правок непосредственно в существующий шаблон - изменить шапку, подвал, добавить больше графических элементов и т.п.

Адрес сайта и перечень примерных правок по запросу.

Пожалуйста, сориентируйте по стоимости Ваших работ и возможным срокам, а также какой результат Вы можете выдать - макет в psd либо же внедрить сами правки непосредственно на "живой" копии сайта.