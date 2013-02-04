Требуется дизайн сайта

Строительной компании требуется создание уникального дизайна для нового корпоративного сайта,редизайн существующего сайта,существующего интернет-магазина,а так же создание дизайна сайтов-визиток.

В идеале работать с частным фрилансером,а не компанией,естественно за разумные деньги и в кратчайшие сроки.

1.Задача - сделать самый узнаваемый дизайн среди строительных и отделочных компаний(по крайней мере постараться;)

2.Создать сайты под ключ на основании сделанных макетов(платформа обсуждаема)

Никаких предоплат!!!!! Только поэтапная оплата яндекс деньги,веб.мани или перевод с сбер.карты,100% гарантии,мы всегда платим оговоренную сумму(Более 10 фрилансеров,которые нам помогали и помогают легко подтвердят данный факт)