Редизайн шапки и подвала для сайта

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок245 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет.

Нужен новый дизайн для шапки и подвала работающего сайта. Редизайн проводится с целью отпочкования переделанного дизайна в отдельный проект со своими нюансами. Текущий дизайн картинкой во вложении.

В новой шапки останутся такие элементы:

- меню из четырех пунктов (т.е. сократится практически вдвое)

- поиск

- возможно, текстовый заголовок

Уйдут из шапки: логотип, контакты, телефоны, адрес сайта.

Добавится переключение языков (да, сейчас оно вроде тоже есть, но дизайн меня не устраивает). Все доступные языки должны быть видны сразу без выпадалок. Сделать их либо текстом либо флажками, либо флажками с текстом. В общем, на усмотрение дизайнера. Всего четыре языка - русский, украинский, английский, беларусский.

Все что между оранжевыми полосками остается без изменений.

Дизайн шапки хочется если не улучшить, то как минимум не ухудшить, поэтому прежде всего интересны предложения дизайнеров с ровными руками и хорошими работами, а не с низкой ценой.

Всем спасибо за внимание, жду ваших предложений.

11 лет назад
feline
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Salamkg
35 летКиргизия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
Хороший дизайнер с собственным стилем и вкусом, сотрудничеством доволен, буду работать и дальше!
Остался доволен сотрудничеством. Ответственный подход и четко сформулированная задача.
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $50

    Требуется сделать редизайн проекта. 1 главная и ~ 10 простых внутренних страниц. В светлых тонах. Скину дизайн старых страниц и пожелания по дизайну. За всё 1500р, работы максимум часов на 5.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Изменить фон шаблона в существующем сайте

    Есть уже готовый сайт гостиницы, для создания был использован готовый шаблон. Необходимо предложить изменения фона или переделать шаблон для более "красивого" вида. Сайт, который нужно сделать по запросу. Бюджет маленький, но есть шанс на дальнейший ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Юридический сайт

    Необходимо для сайта www.registratorfirm.ru разработать новый дизайн сайта, по которому будет создаваться новый сайт юридической направленности в области регистрации, ликвидации ООО, ИП и вступления в СРО: 1. Подготовка: · Обсуждение визуального ряда, совместное составление «дизайн-брифа” ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать хедер и кнопку

    $15

    Необходимо нарисовать хедер и кнопку навигации для сайта. Хедер белый (для примера во вложении). Размер шрифта: название сайта 13 пикс, кнопки - 10 пикс. Название сайта girl2fit, два варианта исполнения: 1й. girl - розовым цветом, 2fit ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина мебели.

    Ситуация: дизайнер начал делать дизайн, но пропал и на связь неделю не выходит. Есть JPG главной страницы (исходника PSD к сожалению нет). Но так как заказчик утвердил главную, то ее необходимо из JPG перевести в ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать стильный логотип и шапку для форума

    $50

    Для нового форума про taobao.com (Китайский ресурс по типу EBAY) Задачи: 1) Требуется разработать логотип. Подробнее в прикрепленном файле. 2) Требуется сделать шапку для форума с учетом нового лого. Подробнее в прикрепленном файле. Главное чтобы все смотрелось красиво и аккуратно! Остальная информация ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Шаблон WP для салона красоты

    Нужно сделать очень простой шаблон для WP: В шапке эффект волны с декором кружевного узора, шапку и подвал - в темных тонах. Центр - контрастно светлый. Разбить на 3 колонки: центр, правая и левая колонки. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ищу дизайнера сайтов

    $250

    Нужен дизайнер для веб-сатов. Чисто, современно, ярко. Постоянное сотрудничество, попроектно. От вас: все время на связи, вкус к шрифтам, только качественные иллюстрации из фотобанков. Либо самоотрисовка, за что готов доплачивать. Работы много. Оплата вовремя. Попроектно. ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад