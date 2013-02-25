Редизайн шапки и подвала для сайта

Требуется сделать редизайн проекта. 1 главная и ~ 10 простых внутренних страниц. В светлых тонах. Скину дизайн старых страниц и пожелания по дизайну. За всё 1500р, работы максимум часов на 5.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Нужен новый дизайн для шапки и подвала работающего сайта. Редизайн проводится с целью отпочкования переделанного дизайна в отдельный проект со своими нюансами. Текущий дизайн картинкой во вложении.
В новой шапки останутся такие элементы:
- меню из четырех пунктов (т.е. сократится практически вдвое)
- поиск
- возможно, текстовый заголовок
Уйдут из шапки: логотип, контакты, телефоны, адрес сайта.
Добавится переключение языков (да, сейчас оно вроде тоже есть, но дизайн меня не устраивает). Все доступные языки должны быть видны сразу без выпадалок. Сделать их либо текстом либо флажками, либо флажками с текстом. В общем, на усмотрение дизайнера. Всего четыре языка - русский, украинский, английский, беларусский.
Все что между оранжевыми полосками остается без изменений.
Дизайн шапки хочется если не улучшить, то как минимум не ухудшить, поэтому прежде всего интересны предложения дизайнеров с ровными руками и хорошими работами, а не с низкой ценой.
Всем спасибо за внимание, жду ваших предложений.
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