Необходимо нарисовать хедер и кнопку навигации для сайта.

Хедер белый (для примера во вложении). Размер шрифта: название сайта 13 пикс, кнопки - 10 пикс.

Название сайта girl2fit, два варианта исполнения:

1й. girl - розовым цветом, 2fit - черным.

2й. все название розовым.

Кнопки хедера, два варианта исполнения (пишите меню1, меню2, меню3, меню4, меню5):

1й. черным цветом.

2й. розовым цветом.

Кнопка навигации (для примера во вложенных файлах) тоже в двух вариантах и чуть крупнее:

1й. Черная надпись на розовом фоне.

2й. Розовая надпись на черном фоне.

Таким образом у нас два варианта хедера и кнопки. Все это надо в psd со слоями.

Оплата по готовности. Предпочтительно wm.

Будут вопросы, пишите в скайп.