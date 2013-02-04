Нарисовать хедер и кнопку

$15
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки211 просмотров
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Необходимо нарисовать хедер и кнопку навигации для сайта.

Хедер белый (для примера во вложении). Размер шрифта: название сайта 13 пикс, кнопки - 10 пикс.

Название сайта girl2fit, два варианта исполнения:

1й. girl - розовым цветом, 2fit - черным.

2й. все название розовым.

Кнопки хедера, два варианта исполнения (пишите меню1, меню2, меню3, меню4, меню5):

1й. черным цветом.

2й. розовым цветом.

Кнопка навигации (для примера во вложенных файлах) тоже в двух вариантах и чуть крупнее:

1й. Черная надпись на розовом фоне.

2й. Розовая надпись на черном фоне.

Таким образом у нас два варианта хедера и кнопки. Все это надо в psd со слоями.

Оплата по готовности. Предпочтительно wm.

Будут вопросы, пишите в скайп.

11 лет назад
Burm
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vasyabucko
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Второй по счету заказ выполнен качественно и в кратчайшие сроки.
Еще один заказ выполнил с удовольствием, так как ТЗ написано четко и понятно. Все супер!
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