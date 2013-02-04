Для нового форума про taobao.com (Китайский ресурс по типу EBAY) Задачи: 1) Требуется разработать логотип. Подробнее в прикрепленном файле. 2) Требуется сделать шапку для форума с учетом нового лого. Подробнее в прикрепленном файле. Главное чтобы все смотрелось красиво и аккуратно! Остальная информация ...
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Необходимо нарисовать хедер и кнопку навигации для сайта.
Хедер белый (для примера во вложении). Размер шрифта: название сайта 13 пикс, кнопки - 10 пикс.
Название сайта girl2fit, два варианта исполнения:
1й. girl - розовым цветом, 2fit - черным.
2й. все название розовым.
Кнопки хедера, два варианта исполнения (пишите меню1, меню2, меню3, меню4, меню5):
1й. черным цветом.
2й. розовым цветом.
Кнопка навигации (для примера во вложенных файлах) тоже в двух вариантах и чуть крупнее:
1й. Черная надпись на розовом фоне.
2й. Розовая надпись на черном фоне.
Таким образом у нас два варианта хедера и кнопки. Все это надо в psd со слоями.
Оплата по готовности. Предпочтительно wm.
Будут вопросы, пишите в скайп.
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