Сделать стильный логотип и шапку для форума

$50
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок183 просмотра
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Для нового форума про taobao.com (Китайский ресурс по типу EBAY)

Задачи:

1) Требуется разработать логотип.

Подробнее в прикрепленном файле.

2) Требуется сделать шапку для форума с учетом нового лого.

Подробнее в прикрепленном файле.

Главное чтобы все смотрелось красиво и аккуратно!

Остальная информация в прикрепленном файле.

Сроки около 2-3 дней.

Оплата WEBMONEY.

Если все понравится будем дальше плотно сотрудничать!

Ждем креативные и интересные идеи. Спасибо!

11 лет назад
zakaz518
Павел 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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