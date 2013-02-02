Нужно создать логотип для сайт.

Доброе время суток.

Ориентир - оформление сайта http://www.zmdizain.ru/. Вместо надписи в шапке "Профессиональный дизайн и ремонт - наша работа" - должна быть надпись " Компания Сфера - строительство, отделка, ландшафтный дизайн", шрифты такие же, телефон - там же.. смена фоток (5-6шт) в шапке в цикле 3.4 сек. (фото подберу и вышлю), фон от темно- коричневого к светлому.В шапке сайта http://www.zmdizain.ru/ слева список ссылок , вместо этих ссылок поставьте четыре ссылки, что сейчас у нас под шапкой (строительство, отделка, ландшафтный дизайн, портфолио).

Кто за сколько возьмется?