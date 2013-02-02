Сделать изображение в JPG из макета PSD

Есть макет главной страницы сайта в PSD, приобретенный вместе с шаблоном. На этой странице присутствует ротация больших фотографий. Собранный сайт http://kids-clinic.ru. В ротации присутствуют два изображения, но необходимо добавить третье. В макете есть третье изображение, но на нем изображен черный ребенок, а нужен белый. Фото белого ребенка есть. Необходимо добавить его в макет, затем сделать JPG-файл, который будет добавлен на сайт. Трудность заключается в точной подгонке изображения, поскольку слои и эффекты в макете не позволяют легко сделать отдельное изображение. Нужно подогнать пиксель в пиксель.

Исполнителю будет предоставлен PSD исходник и доступ по FTP для самостоятельной проверки результата. Предполагаемое время выполнения 1 час. Стоимость - 15$. Оплата только (!) через Яндекс.Деньги.