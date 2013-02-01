Обновление дизайна работающего проекта

С удовольствием познакомлюсь и поработаю над редизайном работающего проекта - www.Rybalka.com

C вас - творческий подход к новому дизайну и если есть опыт, то и в верстке. От меня всесторонняя поддержка в решении всех вопросов, да бы не затягивать проект. Также будут добавлены некоторые новые функции.

Очень люблю общаться в живую, хотя бы первые и финальные встречи с эскизами. Офис находится в Киеве. Но если есть творческие и толковые люди вне зоны досягаемости, то есть Скайп и т.д. Не самодур :)

Мне нужен постоянный контакт и прогресс работы. Если у вас отпуск, выходные, праздники и т.д. - ничего не предлагайте. Также не отнимайте мое время, если вы не изучили сайт до последней страницы. Время - деньги. Нравится очень, когда каждый день макеты правки и т.д.

После предварительного контакта мне понадобятся ваши готовые проекты или эскизы по новому и соответственно расценки.

Спасибо.

PS Проблемы по текущему дизайну знаю, так что не надо отталкиваться от него и делать сравнение с будущим.

PSS Если уж совсем понравится работа - поставим копирайт создателя дизайна.