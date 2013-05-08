Дизайн сайта для интернет-магазина мебели

Заказчик посредник. У заказчика очень странная выдалась линия поведения. Под ее логином со мной общался парень, видимо ее сотрудник. Он описал свои предпочтения и показал пример. Я сделал дизайн. Он, наверное после обсуждения с их конечным заказчиком, написал список доработок. Я выполнил по этому списку доработки. Далее получил от них ответ что они одобряют дизайн. Оплату получил. Далее последовал отзыв в котором уже заказчица (владелица аккаунта) высказала свое недовольство по отношения к моему уровню разработанного дизайна. Из всего вышесказанного лично я делаю вывод что у них или процесс работы с клиентами и разработчиками не налажен или их парень-менеджер малоопытных и не может профессионально поставить задачу и емким однозначным ТЗ. Как вариант им попался вредный клиент, но это все не значит что после приемки работы нужно было писать мне в отзыве о низком уровне моего профессионализма в разработке дизайна. Можно было бы договорится на создание другого варианта, лишь бы у них было умение описать каким они хотят увидеть результат.