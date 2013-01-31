Проработать фон для сайта

Сайт компании. Интернет магазин. Основной акцент на продажу установку и обслуживание систем видеонаблюдения. Основной принцип, сделать удобный и простой интерфейс. Графические изображения строгие и нейтральные к восприятию. Как приведено в примере. Пример, можно использовать в ...
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Здравствуйте.
На сайте www.oscomp.ru требуется изменить фон (вместо белого фона разместить цветной).
Тема фона — продукция apple. Фон должен быть одновременно красивой подложкой и рекламой соответствующих товаров.
При этом он должен сочетаться с основным дизайном сайта и не отвлекать пользователя от содержимого.
Что бы было примерно понятно, что требуется выкладываю подборку похожих работ и комментарии к ним.
Очень интересная система применения:http://www.sportmaster.ru/
На стартовой странице фон виден целиком, а при прокрутке вниз - только его часть. если предусмотреть фон для такого использования было бы очень хорошо. Но здесь не очень нравится уровень исполнения - слишком простенько.
http://www.yves-rocher.ru/control/main/ - сразу не наш вариант. Посто, не выразительно. "ни о чем".
http://ladya.ru/ - качество картинки - более-менее, но переход к общему фону должен быть плавный. А не одна большая картинка, которая перекрывает весь обзор и висит "мертвым фоном". Фон должен быть только сверху и плавно сливаться с однотонным белым фоном сайта внизу (высота - на ваше усмотрение. главное, что бы хорошо выглядего. Но мы думаем это примерно 800-90рх).
http://www.maximus.ru/ - аккуратненько и достаточно стильно. Но опять же. тяжело нависает и двигается вместе со всем сайтом. Как то это не правильно, что сайт двигается, а фон - нет. Как уже говорил, нам нужно предусмотреть, чтобы внизу он уходил в однотонность. Или идиально - как в первом варианте.
http://shop.tsum.ru/ - просто очень впечатляющее качество картинки. "Цепляет". Объединить подобный уровень исполнения (естественно в нашей стилистике) с задумкой подвижного фона из первого варианта - вот это было бы оптимальное решение.
Оплата проекта WM или ЯД на выбор исполнителя.
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