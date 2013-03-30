Необходимо перерисовать некоторые элементы сайта

Сотрудничеством с Александром остался очень доволен, весьма приятный и адекватный заказчик! Задачи формулирует четко и конкретно. С оплатой проблем не было, получена в срок. Рекомендую Всем данного заказчика! Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!