Дизайн небольшого сайта

Нужно нарисовать дизайн продающего сайта. Интернет магазин продающий 1 товар. Аналог платников по смс. нарисовать 1 странички: главная и страничка заказа. пример: http:// n-slimmer .ru + страничка опалаты (как у этого сайта) с Вас: номер icq \ стоимость ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать первую страницу. Сайт предназначен для поиска установщиков обогревателей и кондиционеров, рассчитан на американскую аудиторию. Доменное имя — heatingandair-quotes.com. Образец первой страницы:
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На первой странице должны быть:
— логотип с названием сайта
— Дропдаун с выбором типа проекта
— поле для ввода зип-кода
— кнопка отправки формы
— Заголовок формы «Select Project Type &Enter Zip Code»
— заголовок «Find HVAC Contractors in Your Area!»
— Три текстовки с галками:
JUST ENTER YOUR ZIP CODE
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we' ll match you with top discount contractors.
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Варианты для заглавной картинки:
Картинки даны как пример типичных для подобной темы на американском рынке, не обязательно использовать конкретно эти.
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