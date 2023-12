Дизайн небольшого сайта

# 1 — $ 140

Необходимо сделать первую страницу. Сайт предназначен для поиска установщиков обогревателей и кондиционеров, рассчитан на американскую аудиторию. Доменное имя — heatingandair-quotes.com. Образец первой страницы:

http://zip-painters.com/

Еще похожие:

http://zip-roofers.com/

http://zip-foreclosures.com/

На первой странице должны быть:

— логотип с названием сайта

— Дропдаун с выбором типа проекта

— поле для ввода зип-кода

— кнопка отправки формы

— Заголовок формы «Select Project Type &Enter Zip Code»

— заголовок «Find HVAC Contractors in Your Area!»

— Три текстовки с галками:

JUST ENTER YOUR ZIP CODE

only takes a minute!

DESCRIBE YOUR HVAC PROJECT

we' ll match you with top discount contractors.

GET FREE HVAC QUOTES

with no obligation and select the right one!

Варианты для заглавной картинки:

http://goo.gl/bqido

http://goo.gl/lzq9y

Картинки даны как пример типичных для подобной темы на американском рынке, не обязательно использовать конкретно эти.