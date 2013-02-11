Дизайн интернет-магазина бижутерии

Дизайн сайтовЗавершен35 заявок251 просмотр
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Необходим дизайн для интернет-магазина в художественном стиле.

Во вложении бриф.

Пожалуйста, указывайте цены и сроки работы. Предпочтение отдаю НЕ студиям.

11 лет назад
simin123
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
E-Cat
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$150
4 дня
Понравилось работать с Екатериной. Работа была выполнена качественно и в срок. Буду обращаться еще)
Понравилось сотрудничество. Заказчик постоянно на связи, не пропадает, правки четкие по существу. Спасибо!
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