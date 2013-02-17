Художественная шапка для сайта

Сотрудничество, к сожалению, не удалось. После принятия исполнителем, уважаемая заказчик еще неделю не могла выслать файлы по проекту и кормила меня завтраками, когда я уже подумала, что сотрудничество не состоится, и взяла другой проект, заказчица появилась, и мы кое-как начали сотрудничать. С моей стороны естественно по ночам, потому что у меня были уже обязательства и перед данным заказчиком и перед другим. К моему величайшему сожалению Т.З. оказалось не корректным, потому как после потраченных трех дней на отрисовку, выявилось, не нужно было рисовать три стены (пяти этажного дома, офисную и стену магазина), что четко указано в Т.З. а нужно было взять уже готовый дом и налепить на него окна и т.д., чего абсолютно НЕ сказано в задании. Когда мне это сказали я БЕЗПРИКОСЛОВНО переделала работу по новым материалам, которые мне прислали уже ПОСЛЕ затраченных трех дней в пустую. Заказчице после этого ВСЕ ПОНРАВИЛОСЬ, только она сказала переделать балкон, так как он не вполне корректно был сделан, с чем я полностью согласна, и упустила из-за того что делала работу по ночам, потому как заказчица затянула время в самом начале проекта. Тем не менее, на следующее утро я выслала исправленный вариант. На что заказчица объявила тайм-аут, что для меня стало не приятным сюрпризом, так как накануне ей все нравилось, и она была довольной. Заказчица пропала на несколько дней, но я все-таки осмелилась спросить про оплату работу, на что она в ХАМСКОЙ форме спросила мои реквизиты, и поинтересовалась, какую часть оплаты я желаю получить, учитывая то, что первый вариант был не правильным, я естественно, мягко говоря, обалдела, потому что не ожидала такого поворота. В итоге всего этого мероприятия, я прождала неделю начала проекта, работала по вине заказчицы по ночам, из-за не корректно составленного Т.З. потеряла 3 дня на не нужную отрисовку, хотя нужно было всего лишь коллажирование. При этом я не сказала заказчице НИ СЛОВА ПРОТИВ, потому что очень не люблю ссориться. За мое молчание я же и получила, потому что мне работу не хотели оплачивать, и сказали, что если оплатят, то оставят нелицеприятный отзыв, я всё-таки настояла оплатить ВСЮ проделанную работу, и спокойно ждала отзыва, который появился ранним воскресным утром. Вывод: работать с заказчицей вы конечно можете, но заранее учтите, что Т.З. МОЖЕТ оказаться не корректным, и что за каждый ваш вариант дизайна, ваша оплата будет уменьшаться в половину, ждет от вас, что вы с первого раза угадаете, что она хочет и никаких доработок не приемлет. Всем удачи, потому что это как лотерея.