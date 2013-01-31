Перерисовать шапку сайта

Нужен красочный дизайн для сайта-одностраничника. Как в прицепе к проекту, только ещё лучше и красочнее. Тематика сайта: романтические отношения, день Валентина, любовь-морковь. Выбираю фрилансеров только с примерами подобных работ, поэтому кидайте ссылки на ваше портфолио. От Вас цена/сроки. Оплата ...