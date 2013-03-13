Редизайн интернет-магазина

Для сайта http://baseplan.ru нужно переделать дизайн первой страницы, а так же довести до ума логотип. * Логотип сделать более аккуратным и приятным глазу, сохранив в нем узнаваемость трех человечков и букв www. * * Задача переделки первой ...
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оригинал: www.titd.ru продажа инструмента (любого)
новое лого: во вложении
цвета: белый(фон), тона синего и красного, возможно золотистого...
стиль: минималистичный, как например yandex.ru
разрешение: 1024х768
горизонтальное меню: (верхнее и нижнее) на 5-6 пунктов текстом и расширяемо
(о фирме, партнерам, доставка, правила,оплата, контакты)
боковое меню левое: список каталогов товара(первый уровень только) и обычное навигационное одноуровневое меню
блок поисковой формы
нарисовать и сверстать 3 страницы, на которых контентную часть заполнить так:
главная: блок последних новостей, блок новинок, информация о фирме
список товара: картинка, код товара, наименование, цена, ссылка "в корзину"
о товаре: более крупная картинка, код товара, наименование, цена, текст с описание характеристик товара, ссылка "в корзину"
рисуется один вариант в три итерации - макет + два набора уточнений
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