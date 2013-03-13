Редизайн интернет-магазина

$100
Дизайн сайтовЗавершен15 заявок294 просмотра
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оригинал: www.titd.ru продажа инструмента (любого)

новое лого: во вложении

цвета: белый(фон), тона синего и красного, возможно золотистого...

стиль: минималистичный, как например yandex.ru

разрешение: 1024х768

горизонтальное меню: (верхнее и нижнее) на 5-6 пунктов текстом и расширяемо

(о фирме, партнерам, доставка, правила,оплата, контакты)

боковое меню левое: список каталогов товара(первый уровень только) и обычное навигационное одноуровневое меню

блок поисковой формы

нарисовать и сверстать 3 страницы, на которых контентную часть заполнить так:

главная: блок последних новостей, блок новинок, информация о фирме

список товара: картинка, код товара, наименование, цена, ссылка "в корзину"

о товаре: более крупная картинка, код товара, наименование, цена, текст с описание характеристик товара, ссылка "в корзину"

рисуется один вариант в три итерации - макет + два набора уточнений

11 лет назад
elmigo
Сергей 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
shaark7777
Денис 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
25 отзывов(-1)
11 лет назад
$75
4 дня
Буду оценивать по среднему баллу, иначе не получится быть объективным цена услуги 5 комуникабельность исполнителя 5 качество графики 4 (эа эту цену как бы глупо требовать большего) оперативность 3 (5+5+4+3)/2=8.5 P.s. по другим отзывам оперативность на высоте, будем считать что мой случай исключительный.
Чудесный заказчик. Четкое пояснение, оплата по предоплате.
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