Редизайн интернет-магазина

оригинал: www.titd.ru продажа инструмента (любого)

новое лого: во вложении

цвета: белый(фон), тона синего и красного, возможно золотистого...

стиль: минималистичный, как например yandex.ru

разрешение: 1024х768

горизонтальное меню: (верхнее и нижнее) на 5-6 пунктов текстом и расширяемо

(о фирме, партнерам, доставка, правила,оплата, контакты)

боковое меню левое: список каталогов товара(первый уровень только) и обычное навигационное одноуровневое меню

блок поисковой формы

нарисовать и сверстать 3 страницы, на которых контентную часть заполнить так:

главная: блок последних новостей, блок новинок, информация о фирме

список товара: картинка, код товара, наименование, цена, ссылка "в корзину"

о товаре: более крупная картинка, код товара, наименование, цена, текст с описание характеристик товара, ссылка "в корзину"

рисуется один вариант в три итерации - макет + два набора уточнений