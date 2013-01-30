Здравствуйте.

Нужно создать дизайн сайта обзора товаров. САЙТ АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ

Нужно создать 3 станички:

А) Главная страница

Б) Страница со списком статей

В) Страница со статьей

Дизайн сайта должен быть выполнен в стиле портала mail.ru

Дизайн станицы В должен быть похож на Рисунок 1

Дизайн страницы Б должен быть похож на Рисунок 2

Дизайн страницы А не должен быть похож на главную странцу Mail.ru жду ваших предложений

Станица В в подробностях, Рисунок 3

Блок 1) В этом блоке должны быть такие ссылки как, Главная, О нас, Политика Кондифициальности, Контакты и др.

Блок 2) В этом блоке слева должен находится логотип, должно быть написано красивым шрифтом Goods Researchers и после надписи должен быть небольшая иконка символизирующая "оброз товаров". Справа должна находится строка поиска

Блок 3) В этом блоке должны находится ссылки в какой категории находится статья, начиная с главной, Например: Главаня - Кухня - Кухонные приборы, справа должна находится иконка печать статьи

Блок 4) Блов в котором будет находится название статьи

Блок 5) Блок в котором будет находится небольшое (2 предложения) описание статьи.

Блок 6) В этом блоке должны находится 3 товара, которые рекомендует к покупке наши автор, этот блок должен быть оформлен красиво, чтобы он сочетался со статьей, в себе он должен содержать 3 рисунка расположенных красиво между собой, может быть как-то оформленных и под каждый рисунком или с боку каждого рисунка должны быть ссылки "more" и "reviews". Этот блок долен быть выделен цветом, чтобы он сразу бросался в глаза, но цвет должен быть такой, чтобы сочетался с остальными цветами на сайте.

Блок 7) Блок в котором будет находится сама статья, она должны иметь хороший шрифт. В самой статье будут идти такие блоки как "Советы" в этих блоках будет обычный текст, таких советов на статью будет от 3-х до 8-ми. Эти блоки нужно как-то выделить от общей статьи, но не так сильно как блок 6, они не должны обращать на себя сильное внимание, но в тоже время, чтобы пользователь понял, что это совет.

Блок 8) В этом блоке будут находится меню сайта, это будет плавающее меню, если пользователь передвинул экран вниз, то меню передвинулось за ним. Это будет выадающее меню, при наведении мышки на один из пунктов меню, в левую сторону должно открыться меню второго вложенности, при наведении на меню второй вложенности должно открыть меню 3-й вложенности. Всего будет 3 вложенности меню:

а) Меню первой вложенности будет состоять из 14 блоков, каждый блок будет иметь название и иконку соответствующего названия, вот название для блоков:

1) Appliances (Техника, имеется ввиду домашняя техника, Кондиционеры, Вентиляторы, Стиральные машины и т.д.)

2) Electronic (Электроника, Телевизоры, Аудио-Видео техника, Комьютеры)

3) House (Товары для дома)

4) Kitchen (Товары для кухни)

5) Garden (Товары для сада)

6) Sport & Tourism (Спорт и туризм)

7) Babies & Kids (Малыши и дети)

8) Repair& Construction (Ремонт и строительство)

9) Auto & Moto (Авто-Мото)

10) Musical Instruments (Музыкальные инструменты)

11) Health & Beauty (Здоровье и красота)

12) Pets (Домашние животные)

13) Clothing & Jewelry (Одежда и украшения)

14) Books & Video (Книги и видео)

Блоки должны быть общей высотой не больше 650 пикселей, и ширина каждого блока 80 пикселей

б) меню второй вложенности не будет иметь иконок, будет просто ссылки в виде текста, расоложенные одна под другой

в) меню третей вложенности будет такое же как и меню второй вложенности

Блок 9) В этом блоке должны быть иконки социальных закладок, Facebook, Twitter, Google Plus, чтобы возле каждой иконки отображалось количество проголосовавших

Блок10) В этом блоке должны быть расположены топ 6 товаров, которые состоят из 3-х товаров в 2-х рядах, это блок будет похож на Блок 6, но еще будет содежрать название товара и фон этих товаров должен быть белым.

Блок 11) В этом блоке будет находится реклама Адсенс, цвета должны быть подобраны так, чтобы они не отличались от основных цветом на сайте.

Блок 12) Должен состояить из 3-х блоков, в каждом их которых будет находится название Катеории (это будет одна из категорий из меню первого уровня), 1 статья (изображение + Название + Описание) и под этой статьи еще 3 статьи (просто название в виде ссылки)

Блок 13) Этот блок должен дублировать Блок 1

Блок 14) В этом блоке будет находится товары, которые соответствуют названию статьи, каждый товар должен состоять из изображения и названия, этот блок должен быть красиво оформлен, в этом блоке будет находится от 6-ти до 20-ти товаров, заглавие этого блока должно звучать как "FEATURED GOODS"

Блок 15) В этом блоке будет находится статьи которые подходят по теме основной статье, дизайн на ваше усмотрение, в этом блоке будет от 1-й до 4-х статей

Блок 16) Этот блок будет содержать товары которые косвенно относятся к теме статьи, например если тема будет про кофеварки, то в блоке 14 будет находится кофеварки, которые можно приобрести, а в этом блоке будет находится такие товари как кофе и разные присособления для кофе (фильтры, кофемешалки и т.д.)

Описание страницы Б)

На этой странице будет все тоже самое, что и на странице В, только что вместо статьи, будет находится перечень статей из соответствующего пункта меню

Описание страницы А)

Жду от вас предложения