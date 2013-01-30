Нарисовать стикер "new" на кнопку

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок162 просмотра
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Добрый день. На сайте aquatandem.ru появился новый элемент меню. Чтобы привлечь к нему внимание, нужна "клякса" со словом "new". Нужно её нарисовать. Пример - по ссылке.

Работа нужна сегодня.

http://clip2net.com/s/2LSV3

11 лет назад
dars022
Антон 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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