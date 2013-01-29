Дизайн для сайта на Wordpress

Друзья!

Требуется разработка темы оформления для блога, который имеет 3 темы: Беспроводные сети WiFi, Компьютеры и интернет, создание сайтов. Задача в том, чтобы в шапке логично объединить эти темы в виде одной интересной картинки + предусмотреть место для баннера.

Также нужно будет разработать индивидуальное оформление блока подписки на новости, блока под отображения видео, возможно что-то еще по мелочи.

дизайн в PSD, если есть опыт верстки для WordPres или работаете в команде с верстальщиком - хороший плюс!

Посещаемость блога более 3000 чел, так что в качестве бонуса прорекламирую ваши услуги на сайте.