Дизайн для сайта на Wordpress

$500
Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок217 просмотров
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Друзья!

Требуется разработка темы оформления для блога, который имеет 3 темы: Беспроводные сети WiFi, Компьютеры и интернет, создание сайтов. Задача в том, чтобы в шапке логично объединить эти темы в виде одной интересной картинки + предусмотреть место для баннера.

Также нужно будет разработать индивидуальное оформление блока подписки на новости, блока под отображения видео, возможно что-то еще по мелочи.

дизайн в PSD, если есть опыт верстки для WordPres или работаете в команде с верстальщиком - хороший плюс!

Посещаемость блога более 3000 чел, так что в качестве бонуса прорекламирую ваши услуги на сайте.

WordPress
11 лет назад
AKart
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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