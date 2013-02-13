Дизайн сайта-доски объявлений

$100
Дизайн сайтовЗавершен24 заявки198 просмотров
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Добрый день. Нужен легкий дизайн сайта-доски объявлений. Пример - List.am. Нужна главная страница, страница объявления, страница списка объявлений, и типовая-универсальная контент-страница. Для ориентировки используйте вышеуказанный сайт. Результат нужен в PSD.

Бюджет ограничен, потому чем дешевле, тем лучше. Пишите предложения, указывайте ссылки на портфолио.

Дизайн сайта
11 лет назад
tglife
40 летСША
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
kirillprovorov
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$100
1 день
Замечательный дизайнер, талантливый, все понимает с полуслова. С пониманием отнесся к поправкам, сделал в лучшем виде. Рекомендую!
Приятный заказчик. Оплата вовремя, никаких проблем не возникло! Спасибо за заказ :)
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