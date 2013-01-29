Разработать макет сайта, тематика сайта - терминалы оплаты (программная и аппаратная часть)
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Нужно нарисовать стрелки меню разных цветов.
Нужно 8 стрелок (они будут расположены как на картинке). Цвета более менее подходящие друг к другу (Те что на картинке + 3 новых). Более выраженные грани нужны.
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