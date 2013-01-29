Дизайн игрового сайта

Дизайн сайтовЗакрыт34 заявки348 просмотров
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Здравствуйте, собственно сразу к делу. Нужен дизайн для игрового портала, а именно киберспорт. Пример дизайна я прикреплю к данной вакансии.

Цена — Договорная.

Срок — 1–2 недели.

Пример прикрепил.

Главное в работе минимализм... Но нужно хорошо поработать над шапкой страницы.

11 лет назад
roober
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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