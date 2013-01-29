Необходимо создание логотипа и дизайна

Необходимо сделать сайт мини гостиницы на MODx. ТЗ в приложении. Работа включает: дизайн, верстка, натяжка на CMS MODx. Желательно нужна оптимизация 1 страницы для поисковых систем. Верстка должны быть блочной, валидной (validator.w3.org) и кроссбраузерной.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создание дизайна сайта (логотип, макеты, вёрстка).
Затем (если мы сработаемся), будет необходима постоянная поддержка
проекта (время от времени вносить изменения в детали дизайна, а так же создание
баннеров рекламных акций, их будет достаточно много).
Для начала от Вас нужно:
1) Портфолио созданных проектов
2) Примерные сроки и стоимость разработки дизайна.
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