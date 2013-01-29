Необходимо создание логотипа и дизайна

Необходимо создание дизайна сайта (логотип, макеты, вёрстка).

Затем (если мы сработаемся), будет необходима постоянная поддержка

проекта (время от времени вносить изменения в детали дизайна, а так же создание

баннеров рекламных акций, их будет достаточно много).

Для начала от Вас нужно:

1) Портфолио созданных проектов

2) Примерные сроки и стоимость разработки дизайна.