Редизайн меню

Нужно проработать дизайн бокового меню сайта teplocomfort68.ru

В меню должна быть следующая иерархия базовые пункты (сантехника, все для водоснабжения, все для теплоснабжения и т.д. ) должны быть выделены, пункты второго уровня (например в сантехнике это душевые кабины стальные ванны и т.д.) они всегда показаны и пункты третьего (например в стальных ваннах, стальные ванны kaldeway ) и последующих уровней которые скрываются, но показываются что они есть (например плюсом и т.п.)

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