Сайт гостиницы (дизайн, верстка, натяжка) на MODx

Требуется программист-Web-Дизайнер для разработки интернет-магазинов футболок. (т.е. должен уметь делать как красивые дизайны, так и разрабатывать сайты под ключ). Ранее мы работали с движками Joomla и Wordpress - но рассмотрим также другие CMS Нам в команду требуется ...