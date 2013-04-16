Сайт гостиницы (дизайн, верстка, натяжка) на MODx

$100
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок264 просмотра
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Необходимо сделать сайт мини гостиницы на MODx. ТЗ в приложении.

Работа включает: дизайн, верстка, натяжка на CMS MODx.

Желательно нужна оптимизация 1 страницы для поисковых систем.

Верстка должны быть блочной, валидной (validator.w3.org) и кроссбраузерной.

MODX
11 лет назад
closeca
35 летСербия
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
1lowfield
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$45
3 дня
Выполненной работой доволен. Приемлемое соотношение цена/качество.
Сотрудничеством доволен. Хорошо составленный тз без неоднозначностей, не меняющийся в ходе выполнения. Часто на связи. Мгновенная оплата.
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