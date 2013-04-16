Сайт гостиницы (дизайн, верстка, натяжка) на MODx

Требуется программист-Web-Дизайнер для разработки интернет-магазинов футболок. (т.е. должен уметь делать как красивые дизайны, так и разрабатывать сайты под ключ). Ранее мы работали с движками Joomla и Wordpress - но рассмотрим также другие CMS Нам в команду требуется ...
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Необходимо сделать сайт мини гостиницы на MODx. ТЗ в приложении.
Работа включает: дизайн, верстка, натяжка на CMS MODx.
Желательно нужна оптимизация 1 страницы для поисковых систем.
Верстка должны быть блочной, валидной (validator.w3.org) и кроссбраузерной.
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