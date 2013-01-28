Дизайн и Редизайн новостного сайта

Нужен дизайн страниц и/или редизайн проекта (CMS: maxsite, Тематика: информационно-новостной сайт), с чувством хорошего делового вкуса (светлое, легкое с хорошей подборкой шрифтов, что то в стиле: colta.ru).

Цветовая палитра сайта — серый, белый, синий, черный , голубой

Скидывайте ваши работы (для оценки стиля), варианты цеН за дизайн одной страницы, Редизайн проекта

Желательно с опытом верстки maxsite и если в теме, то цены за верстку CSS maxsite (вариант дефаулт).

После завершения, возможно сопровождение проекта ...