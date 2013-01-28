Дизайн меню и обложки видеокурса (инфотовар)

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки91 просмотр
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Требуется:

1. Создать дизайн меню для курса. Курс будет в html-формате. Подробно во вложении.

2. Из коробки видеокурса создать коллаж из нескольких частей (создание объема). Подробно во вложении.

Приветствуется опыт и портфолио в сфере инфобизнеса.

При заявке на выполнение данных работ обязательно укажите:

1) Срок выполнения работ по дизайну меню

2) Стоимость работ по дизайну меню

3) Срок выполнения работ по дизайну коллажа

4) Стоимость работ по дизайну коллажа

БЕЗ УКАЗАНИЯ СРОКА И СТОИМОСТИ ЗАЯВКИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. БЕРЕГИТЕ СВОЕ И МОЕ ВРЕМЯ.

11 лет назад
ekamenskiy
Каменский 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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