Разыскивается стабильный дизайнер

Необходимо разработать главную страницу сайта для компании, занимающейся проектированием инженерных сетей, газопроводов, котельных, отопления, вентиляции и т.д. ТЗ и логотип прилагаются. Логотип
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем адекватного дизайнера с опытом работы для работы на постоянной основе.
Работа по всем проектам ведется с предварительным прототипированием структуры и функционала сайта.
Главное наше отличие от остальных: дизайны принимаются с первого раза, не бывает никаких проблем с вмешательством клиента в рабочий процесс и "непринятием" дизайнов.
Основные требования: наличие профессиональных навыков, возможность активного участия в совместной работе над проектом, стабильная связь с командой проекта.
Типы проектов: интернет-магазины, сайты компании со сложной структурой товаров/услуг, сайты компаний с блогом и т.п., основная часть проектов: редизайн
Бюджет: по усмотрению исполнителя
Контакты:
skype: rgaifullin
icq: 293656890
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