Разыскивается стабильный дизайнер

Ищем адекватного дизайнера с опытом работы для работы на постоянной основе.

Работа по всем проектам ведется с предварительным прототипированием структуры и функционала сайта.

Главное наше отличие от остальных: дизайны принимаются с первого раза, не бывает никаких проблем с вмешательством клиента в рабочий процесс и "непринятием" дизайнов.

Основные требования: наличие профессиональных навыков, возможность активного участия в совместной работе над проектом, стабильная связь с командой проекта.

Типы проектов: интернет-магазины, сайты компании со сложной структурой товаров/услуг, сайты компаний с блогом и т.п., основная часть проектов: редизайн

Бюджет: по усмотрению исполнителя

Контакты:

skype: rgaifullin

icq: 293656890