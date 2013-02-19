Разработка главной страницы сайта

Требуется разработка дизайна интернет-магазина. Магазин будет на системе WebAsyst, поэтому это так же нужно предусмотреть. Дизайн должен быть строго резиновым. Пример интернет-магазина с дизайном, который нравится www.enter.ru Хотелось бы что-то в таком же духе. Есть четкая схема дизайна. Количество почти ...
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Необходимо разработать главную страницу сайта для компании, занимающейся проектированием инженерных сетей, газопроводов, котельных, отопления, вентиляции и т.д.
ТЗ и логотип прилагаются. Логотип
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