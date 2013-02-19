Разработка главной страницы сайта

$90
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок1029 просмотров
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#1$90

Необходимо разработать главную страницу сайта для компании, занимающейся проектированием инженерных сетей, газопроводов, котельных, отопления, вентиляции и т.д.

ТЗ и логотип прилагаются. Логотип

11 лет назад
sutkinmisha
Михаил 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
DESIGN-555
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
#1
Качественно исполнил свою работу, рекомендую.
Грамотное тз, минимум правок, моментальная оплата.Отличный заказчик!
Заявки фрилансеров
DESIGN-555
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
#1
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