Требуется разработка дизайна интернет-магазина. Магазин будет на системе WebAsyst, поэтому это так же нужно предусмотреть.

Дизайн должен быть строго резиновым.

Пример интернет-магазина с дизайном, который нравится www.enter.ru

Хотелось бы что-то в таком же духе.

Есть четкая схема дизайна.

Количество почти одинаковых страниц для разработки дизайна - 4: главная, страница товара, страница с текстом (например информации о доставке), страница заказа и оформления заказа.

Так же требуется отрисовать почти готовый логотип в векторном виде.

ВНИМАНИЕ!!!

В ответах на данный проект обязательно указывайте точную стоимость и сроки разработки дизайна.