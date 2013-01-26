Разработка дизайна интернет-магазина

Дизайн сайтовЗакрыт50 заявок442 просмотра
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Требуется разработка дизайна интернет-магазина. Магазин будет на системе WebAsyst, поэтому это так же нужно предусмотреть.

Дизайн должен быть строго резиновым.

Пример интернет-магазина с дизайном, который нравится www.enter.ru

Хотелось бы что-то в таком же духе.

Есть четкая схема дизайна.

Количество почти одинаковых страниц для разработки дизайна - 4: главная, страница товара, страница с текстом (например информации о доставке), страница заказа и оформления заказа.

Так же требуется отрисовать почти готовый логотип в векторном виде.

ВНИМАНИЕ!!!

В ответах на данный проект обязательно указывайте точную стоимость и сроки разработки дизайна.

11 лет назад
erius
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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