Создать дизайн группы VK и странички Facebook.

Нужно создать дизайн для группы ВК и странички в фейсбуке. Контента не много, несколько фоток и общая информация о парикмахерской (а-ля сайт визитка).

Уникальные и неповторимый дизайн не нужен. Главные критерии - дешево и качественно => могу подождать.

Ожидаемый результат:

https://www.facebook.com/sjaydougherty?sk=app_138200832951086

Флеш, как в примере, впринципе не обязателен. Просто хочется что-то такого же уровня презентабельности, чтобы было просто и со вкусом.

Главные критерии при выполнении - дешево и качественно (готов ждать сколько потребуется).

Помимо дизайна еще надо будет это сверстать. Насколько я знаю, это не очень сложно сделать для странички в соц. сети.

Было бы здорово, если бы вы могли выполнить сразу две эти функции или посоветовать человека, который сверстает страничку.

Предлагайте свои услуги. Расценок не знаю, но рассчитываю где-то до 100$.

Возьму того кто предложит лучшую цену