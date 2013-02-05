Аренда квартир на ЮБК

Здравствуйте господа дизайнеры. О-очень нужен, недорогой, простой, дизайн для сайта, который предлагает в аренду квартиры на курортах Крыма - ЮБК. Желательно отобразить морскую, курортную тематику, хотя бы намекнуть.

Схема размещения блоков на сайте, есть в прикрепленном файле. Это отрывок из Тех Задания которое писалось для программиста.

Спасибо.