Дизайн сайта - срочно

$150
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок182 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо в кратчайшие сроки (до завтрашнего вечера), сделать дизайн главной страницы сайта.

Более подробную информацию предоставлю исполнителю.

От вас средняя стоимость дизайна главной страницы и ссылка на портфолио.

Спасибо!

Дизайн сайта
11 лет назад
PiaR
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
Svetlanka-nk
Светлана 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$130
1 день
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