Создание сайта по олимпиадам для школьников.Школьники будут выбирать на сайте олимпиады, регистрироваться, скачивать квитанции для оплаты,затем закачивать оплату через личный кабинет.Если будет возможность то переходить например на сайт" киви кошелька" и оплачивать олимпиаду и в их личном кабинете будет появляться оплата. После подтверждения оплаты в личном кабинете будут получать задания,которые потом будут отправлять тоже через личный кабинет.В личном кабинете получение грамот,скачивание их,распечатывание. Нужна будет таблица участников и указание набранных баллов.Еще мне надо постоянно будет вносит различную информацию.ВОПРОС ? Сколько будет стоить? На каком движке лучше сделать?Шаблон 25357,23973? Может посоветуете лучше!