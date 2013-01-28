Требуются web-дизайнеры для создания сайтов на CMS

Здравствуйте, нужно сделать красивый макет главной, категории, и внутренней страницы + лого. На все про все 100$. ТЗ по дизайну предоставлю исполнителю.. Но к примеру что мне нравится с дизайна: www.seonews.ru/ (дизайн фигня, но хорошо ...