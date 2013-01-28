Требуются web-дизайнеры для создания сайтов на CMS

Данный конкурс на разработку макета главной страницы интернет-магазина. В приложении находится бриф на разработку, готовый логотип, шрифт. Призовое место - 1. С победителем данного конкурса будет составлен персональный проект на разработку остальных необходимых макетов. Удачи всем!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компании на постоянное сотрудничество требуются web-дизайнеры (фрилансеры) для создания и поддержки сайтов на CMS Joomla!.
Обязательные требования:
Навыки работы с Adobe Photoshop, Corel Draw.
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