Требуются web-дизайнеры для создания сайтов на CMS

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок159 просмотров
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Компании на постоянное сотрудничество требуются web-дизайнеры (фрилансеры) для создания и поддержки сайтов на CMS Joomla!.

Обязательные требования:

Навыки работы с Adobe Photoshop, Corel Draw.

11 лет назад
apm-grantm
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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