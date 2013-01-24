Профессиональный дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется дизайнер на периодическую разработку дизайнов для сайтов,

заказов много, качество требуется высокое, новички не подойдут.

Обязательные требования:

-Знание Photoshop

-Умение рисовать :)

-Опыт работы от 1 года

-Наличие портфолио

-Готовый для верстки дизайн

В ответе укажите цену на:

1) сайт-визитку

2) сайта-каталог

3) интернет-магазин

Дизайн сайта
11 лет назад
AntonW
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработать уникальный дизайн для ИТ-портала

    $100

    Здравствуйте, нужно сделать красивый макет главной, категории, и внутренней страницы + лого. На все про все 100$. ТЗ по дизайну предоставлю исполнителю.. Но к примеру что мне нравится с дизайна: www.seonews.ru/ (дизайн фигня, но хорошо ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн 2-х страниц сайта института

    $100

    Отрисовать 2 стрраницы со стайдером: главная и внутренняя Прикрепляю примерную схему как располагаются эллементы и логотип Сайт должен быть выполнен в цветах логотипа Отрисовать 5 слайдов с надписью на 5 курсов из меню

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн одной страницы. Новое ТЗ.

    НОВОЕ ТЗ. Добрый день! Есть сайт: центрбань.рф, он одностраничный. Надо сделать в стиле: marketflo.ru Название проекта, цена, кв.м - должны быть большими и на видном месте. Размер картинок бань не трогать. Раздел Поиск тоже надо улучшить, особенно бегунки.

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать шаблон для joomla 2.5

    $50

    Нужен создать такой шаблон http://www.polist-tour.ru/. Joomla уже лежит на хостинге.За короткие сроки надо сделать шаблон.Оплата только после сделанной работы.

    Joomla
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен дизайн сайта по образцу

    $100

    Нужен дизайн сайта про ремонт офисов. За образец берем сайт remont-kvartir24.ru Что меняем: 1. В шапке http://prntscr.com/q9qvw меняем фоновую картинку (надо вам найти), телефон ставим свой 2. Блок фотографий под шапкой http://prntscr.com/q9qzh ставим свой (фото я дам) 3. Частично ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Посоветовать шаблон магического сайта

    Необходим шаблон сайта эзотерической тематики и магических услуг, он должен быть светлым, создавать ощущение простора, и иметь детали подчеркивающие магичность. Прошу просто посоветовать готовый шаблон а не делать новый. Спасибо. skype: blackcat200777

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен дизайнер на постоянную работу

    Нам очень часто нужны мелкие услуги дизайнера, готового оперативно выполнить мелкую работу, по разработке элементов на разные сайты.(если он же будет программистом который будет вносить все изменения на сайт будет еще лучше) К примеру на странице ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Главная страница для сайта

    Нужно сделать главную страницу для сайта, например, как эти: http://zip-foreclosures.com http://zip-painters.com http://zip-roofers.com Тема сайта - поиск установщиков кондиционеров и нагревательного оборудования по зип-коду. Нужно сделать главную картинку-коллаж с установшиком кондиционеров, логотип с названием сайта и поле ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад