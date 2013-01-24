Сделать шаблон для joomla 2.5

Необходим шаблон сайта эзотерической тематики и магических услуг, он должен быть светлым, создавать ощущение простора, и иметь детали подчеркивающие магичность. Прошу просто посоветовать готовый шаблон а не делать новый. Спасибо. skype: blackcat200777
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен создать такой шаблон http://www.polist-tour.ru/. Joomla уже лежит на хостинге.За короткие сроки надо сделать шаблон.Оплата только после сделанной работы.
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