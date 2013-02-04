Дизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен30 заявок266 просмотров
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Требуется дизайн для сайта (главная + внутренняя страница) компании, реализующей хим. сырье и материалы.

Сайты конкурентов:

http://www.chempack.ru/chemistry/details/sodium_sulph..

http://www.xlnn.ru/ru/3/12/423/592/

http://www.rushimset.ru - самый профессиональный на мой взгляд, на него можно ориентироваться.

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Собственно нужна шапка с названием компании, адресом и телефонами, меню (скорее всего также горизонтальное), рабочей части и подвала. Сайт будет выполнять только ознакомительтные функции, в рабочей части нужно будет красиво представить продукцию, пока всего 4 вида. Дизайн строгий, но стильный, возможно тоже на белом фоне. Приклепленные данные - просто для общего представления, художественность не важна.

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На всякий случай контакты:

[email protected]

icq — 223444933

Дизайн сайта
11 лет назад
Ekz0rcist
Сергей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
binarygirl
Елена 
37 летВенгрия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$90
4 дня
Дизайн был выполнен очень оперативно, не смотря на то, что работать пришлось в выходные. Претензий к качеству не было, заказчик остался доволен. Отличный исполнитель, рекомендую!
Отличный заказчик! Рекомендую!
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