Дизайн сайта спортивного магазина

Здравствуйте! Необходимо сделать редизайн сайта, точнее доработать то что сделал заказчик. Заказчик немного знает фотошоп, накидал то что ему нравится. Уже есть структура, шапка и основные цвета сайта, нужно это все теперь покрасивей оформить.