Сделать узнаваемый редизайн

$100
Дизайн сайтовЗавершен21 заявка189 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо сделать редизайн сайта, точнее доработать то что сделал заказчик.

Заказчик немного знает фотошоп, накидал то что ему нравится.

Уже есть структура, шапка и основные цвета сайта, нужно это все теперь покрасивей оформить.

11 лет назад
igorshepe
Игорь 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$150
3 дня
Отличный специалист, работу выполнил качественно и в срок. В макетах порядок, все легко находится для дальнейшей верстки. Рекомендую к сотрудничеству.
С Игорем работаю первый раз, очень доволен сотрудничеством. Надеюсь на дальнейшую совместную работу. С ув. Иван Я.
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